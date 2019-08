Le journal de l'éco - 02/08/2019

Le Roi Lion rapporte déjà un peu plus d’1 milliard de dollars après 1 mois de projection. Le jackpot pour l’entreprise Walt Disney, qui fait déjà suite au succès commercial de Captain Marvel, Aladdin et surtout Avengers : endgame. Ces films auraient déjà rapporté plus de dollars que d’autres anciens films à succès. Le problème c’est que la plupart des classements ne tiennent pas compte de l’inflation… NBC/Comcast a établi un classement qui tient compte de ce facteur-là et Avengers ne se trouve pas dans le top 10 ! C’est un film de 1939 qui est en tête...