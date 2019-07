Le coût du vieillissement pour la Belgique, augmente. Et le phénomène va s’accentuer, surtout dans les années qui viennent. 3,8% du PIB, c’est le coût du vieillissement dans les 20 ans à venir selon les dernières projections. C’est 17 milliards d’euros par an. Et tout reste à faire, apparemment.

