Pourquoi les vols en avion pour motifs d’affaires sont-ils en train de fondre ? Moins 9% en 5 ans, d’après Eurostat. Et pour les vols business intérieurs, la baisse est encore plus nette : moins 30 %. Trois raisons à ces baisses : les réductions budgétaires des multinationales, l’efficacité du train et la vidéoconférence.