La BRAFA, la deuxième plus grosse foire d’Antiquité et d’Art d’Europe, accueille une centaine d’exposants et des milliers de visiteurs jusqu’à dimanche à Bruxelles. Pour certains, c’est une manière de placer son argent en se faisant plaisir. Quel est le profil de ce genre d’investisseur ? L’Art est-il un bon investissement ? Permet-il de gagner de l’argent ?