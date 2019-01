Le journal de l'éco - La valeur du dollar diminue en Russie - 24/01/2019

La part occupée par le dollar dans les réserves de la banque centrale russe a fondu en six mois au profit du yuan et de l'euro. Un jeu de vases communicants, et un message clair adressé aux Etats-Unis: les réserves monétaires d’un pays peuvent être une arme de rétorsion, tout profit pour la zone euro qui pourrait devenir la Suisse du 21ème siècle, nous dit Xavier DUPRET, économiste à la fondation Jacquemotte.