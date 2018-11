Les produits dérivés sont souvent pointés du doigt comme étant l'outil financier responsable de la crise de 2008. D’apparence obscure et spéculative, les griefs qui leur sont adressés sont nombreux. Et pourtant, bannir ces produits financiers pourrait faire plus de tort que de bien ! Parce qu’il s’agit souvent de couvrir un risque bien réel. Exemple Frédéric Vrins, professeur à l’UCL.