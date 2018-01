De plus en plus de Belges donnent leur logement, leur voiture, du matériel de bricolage en location pour arrondir leurs fins de mois. Mais voilà, parfois, ça tourne au cauchemar. Certains assureurs l'ont bien compris, et proposent désormais des assurances qui tiennent compte des spécificités - ou au moins certaines d'entre elles - de l'économie du partage.