Le Mug - Invité 2 : La photo de presse est-elle en pleine recrudescence ? sur Auvio

: La photo de presse est-elle en pleine recrudescence ? On le découvre avec le hors-série de luxe “Le pays où tout est permis” du magazine Wilfried. Publié dans un format luxueux, à la qualité rehaussée, ce numéro spécial rassemble les meilleures photos parues dans Wilfried, accompagnées de citations littéraires et de textes inédits des journalistes de la rédaction. Avec Sébastien Van Malleghem, photographe, auteur et ambassadeur Nikon et François Brabant.