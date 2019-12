Le mug - Invité 1 : Les frères Taloche sur La Une sur Auvio

Grand Show des Animateurs, réalisé au profit de Viva For Life et diffusé le 28 décembre sur La Une. Ils sont journalistes, animateurs, humoristes à la RTBF et quand les Taloche les mettent au défi de réaliser un grand show pour la fin de l’année, ils n’hésitent pas longtemps avant d’accepter ! Sur la scène du Théâtre de La Louvière, devant près de 900 spectateurs vos personnalités préférées de la radio ou de la télévision vont jouer les contre-emplois, en interprétant un sketch, en chantant, en proposant un numéro de cirque, voire de magie.