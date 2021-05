Le grand Oral : Dave Sinardet sur Auvio

Dave Sinardet, politologue de la VUB et de Saint Louis, est l'invité du Grand Oral RTBF-LE Soirs. Au menu de l’émission : les voitures de société , le retour des questions communautaires et ses conséquences pour l’avenir du pays Le dossier sera le suivant : « Y-a-t-il un avant et après Covid dans la gestion de crise au niveau fédéral et communautaire ? » Il est interviewé par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l’info à la RTBF, et Eddy CAEKELBERGHS