Françoise TULKENS, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, est l'invitée du Grand Oral RTBF-LE Soir.

Au menu de l'émission : l'équilibre entre la santé publique et les droits et libertés, le rôle de la justice en démocratie.

L'interview est menée par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, et Eddy CAEKELBERGHS

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Le grand Oral