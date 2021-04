Le grand Oral : Adélaïde Charlier sur Auvio

Adélaïde Charlier, étudiante, activiste pour l'environnement et les droits de l'homme, cofondatrice de Youth for Climate est l'invité du Grand Oral RTBF-LE Soir ce samedi 24 avril à 9h10 sur La Première et dimanche 25 avril en fin de soirée sur La Trois. Au menu de l’émission : Le sommet climat convoquée par Joe Biden, la situation de la jeunesse après un an de crise sanitaire. L'interview est menée par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l’info à la RTBF, et Bertrand HENNE