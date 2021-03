Le grand Oral : Le Grand Oral de Pierre Wunsch sur Auvio

L’invité du Grand Oral RTBF- Le Soir est Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique. Au programme : la crise actuelle, et les éventuelles décisions du comité de concertation de ce vendredi, et les enjeux climatiques, puisque la BNB a récemment plaidé pour l’instauration d’une taxe carbone. Il est interviewé par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Michel GASSEE, journaliste à la RTBF, et Olivier NEDERLANDT