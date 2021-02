Cédric Blanpain, Directeur du Laboratoire des Cellules souches et du Cancer à la Faculté de Médecine de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir.

Au menu de l'émission : la lutte contre le cancer, la situation de la recherche scientifique en Belgique, les vaccins et le Coronavirus.

Il est interviewé par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, et Bertrand HENNE

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE Émission Le grand Oral