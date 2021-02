Ismaël Saidi, écrivain, réalisateur, scénariste et dramaturge est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir.

Au menu de l'émission : les identités multiples, la situation des musulmans en Belgique et en Europe, les artistes et le Covid.

Il est interviewé par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l'info à la RTBF, et Bertrand HENNE

