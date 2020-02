Le grand Oral : sur Auvio

Chaque samedi, une personnalité répond aux questions de trois journalistes. Avec Jean-Pierre Jacqmin (RTBF) et Béatrice Delvaux (Le Soir), Bertrand prend le temps de l'approfondissement. Un entretien pour aller au fond des choses, éclairer l'actualité, comprendre le monde avec des décideurs, artistes, penseurs, ou ceux qui font bouger la société civile. Le grand Oral est diffusé en radio sur La Première le samedi entre 9h et 10h, en télévision sur La Trois le dimanche en soirée et sur les différentes plateformes digitales de la RTBF, dont Auvio, et du Soir.

Rediffusion le samedi à 23 h.

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE Émission Le grand Oral