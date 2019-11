Le grand Oral : Arnaud Zacharie sur Auvio

Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre national de coopération au développement (CNCD 11.11.11), auteur du livre : Mondialisation et national populisme : la nouvelle grande transformation, est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir.

Au menu de l'émission : La montée de mouvements populistes dans le monde, la difficulté des partis à former un gouvernement en Belgique, la campagne du CNCD 11.11.11, les manifestations au Chili.

Il est interviewé par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l'info à la RTBF, et Bertrand HENNE

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE