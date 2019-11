Directeur opérationnel du parc?animalier Pairi Daiza, Jean-Jacques Cloquet est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir. Il apporte son regard sur la situation économique et sociale du pays. Il critique aussi la politique régionale et fédérale.

Il est interviewé par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Thi Diem QUACH, journaliste à la RTBF, et Rudy HERMANS

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE