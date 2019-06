Le grand Oral - Jean-Luc Crucke - 15/06/2019

Jean-Luc CRUCKE, député wallon MR, ministre sortant, sera l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 15 juin à 9h10 sur La Première et ce dimanche 16 juin à 23h15 sur La Trois.

Au menu de l'émission : l'installation du nouveau Parlement de Wallonie, les discussions en vue de former de nouvelles coalitions, les rapports de force entre partis, l'avenir du modèle fédéral belge, les ambitions et les priorités du Mouvement Réformateur.

Casting et équipe Animateur Jacques CREMERS