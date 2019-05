Le grand Oral - Jean-Claude Kaufmann - 25/05/2019

Sociologue de la vie quotidienne des individus, Jean-Claude Kaufmann vient de publier « La fin de la démocratie ». Dans cet ouvrage, il propose une réflexion sur l'élargissement de ce qu'il appelle « le règne de l'hyper démocratie » (à travers les réseaux sociaux et Internet, chacun décide pour lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal). Résultats : enfermement des individus dans des bulles identitaires, fractionnement de la société, communautarisme sectaire, affaissement de la morale publique, ... autant de signes qui, selon lui, annoncent la fin d'une époque, d'une civilisation, de la démocratie. Mais il ne propose pas de solutions ! C'est aux politiques de le faire, après les élections de ce 26 mai...

L'interview est menée par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, Directeur de l'Information à la RTBF, et Jacques CREMERS, Chef de rédaction de La Première

