Le grand Oral - Wouter De Geest - 20/04/2019

Président du VOKA, l'organisation représentative des entreprises de la région flamande, Wouter De Geest est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir.

Au menu de l'émission : le point de vue du patronat flamand sur l'action des gouvernements et notamment le gouvernement fédéral, le point de vue sur la NVA et Jambon candidat premier ministre, la lutte contre le réchauffement climatique et les attentes de ce même patronat avant les élections générales du 26 mai prochain...

L'interview est menée par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Journal Le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, Directeur de l'Information à la RTBF, et Jacques CREMERS, Chef de rédaction de La Première

Casting et équipe Animateur Jacques CREMERS