Le grand Oral - Eric Domb - 23/03/2019

Président et fondateur du parc Pairi Daiza, Eric Domb est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir.

Au menu de l'émission : il recevra ce samedi 23 mars les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Liège. Il nous parle du modèle de développement du parc Pairi Daiza, de sa vision de l'écologie, du climat, du contexte politique et économique en Wallonie...

L'interview est menée par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, Directeur de l'Information à la RTBF, et Jacques CREMERS, Chef de rédaction de La Première

