Le Grand Oral - Zineb El Rhazoui - 16/02/2019

Journaliste, ancienne de Charlie Hebdo, militante laïque, Zineb El Rhazoui est l'invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 16 février à 9h10 sur La Première et ce dimanche 17 février à 22h55 sur La Trois. Aussi sur notre plateforme Auvio, sur les sites RTBF Info, lapremiere.be et du journal Le Soir. Au menu de l’émission : sa participation à la foire du livre de Bruxelles qui ouvre ses portes du 14 au 17 février. Elle est l’auteure de l’ouvrage « Détruire le fascisme islamique ». Depuis le 8 janvier 2015, elle vit sous protection policière. Et nos séquences habituelles en lien avec l’actualité : deux raisons pour lesquelles elle est notre invitée, notre questionnaire et une séquence intitulée « A la place de… » dans laquelle elle prend la place d’une autre personnalité et propose ses solutions, et enfin la personnalité à l’honneur. L’interview sera menée par Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Soir. Jean-Pierre JACQMIN, Directeur de l’Information à la RTBF, et Jacques CREMERS, Chef de rédaction de La Première

Émission Le grand Oral