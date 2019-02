Le grand Oral - Bruno Derbaix - 09/02/2019

Sociologue et philosophe, coordinateur et animateur des « Ambassadeurs d'expression citoyenne », Bruno Derbaix est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir.

Au menu de l'émission : la mobilisation des jeunes en faveur du climat et, plus globalement, comment inclure les jeunes dans un processus de participation et de démocratie citoyenne.

Et nos séquences habituelles en lien avec l'actualité : deux raisons pour lesquelles il est notre invité, notre questionnaire et une séquence intitulée « A la place de... » dans laquelle il prend la place d'une autre personnalité et propose ses solutions, et enfin la personnalité à l'honneur.

L'interview est menée par Béatrice DELVAUX, Editorialiste en chef au journal le Soir, Jean-Pierre JACQMIN, Directeur de l'Information à la RTBF, et Jacques CREMERS, Chef de rédaction de La Première

