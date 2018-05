Le Grand Oral - Le Grand Oral de Willy Demeyer - 12/05/2018

A l’occasion de la deuxième édition du festival Métamorphoses, un ensemble de manifestations culturelles du 9 au 13 mai dans une dizaine de communes de l’agglomération liégeoise, le Grand Oral reçoit le bourgmestre de Liège. Il est question de la métamorphose de la Ville de Liège, mais aussi et surtout de la métamorphose de la gouvernance et des rémunérations, de Publifin/Nethys et notamment du décret relatif aux GRD (gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz), de la métamorphose du paysage politique liégeois et du PS en particulier. Nous revenons également sur le projet de salle de shoot, un lieu d’accueil pour les toxicomanes.

Émission Le grand Oral