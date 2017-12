Le Grand oral - Alda Gréoli - 23/12/2017

Ministre dans les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Gréoli (cdh) est l’invitée du Grand Oral. La ministre réagira aux décisions de l’AG de Publifin qui a lieu ce 21 décembre. Nous reviendrons également sur quelques faits majeurs de cette année 2017 : l’attribution des contrats-programmes aux opérateurs culturels pour la période 2018-2022, la décision prise par Benoit Lutgen de ne plus gouverner avec le parti socialiste, la nouvelle majorité MR-cdh à la Région wallonne… Et d’autres sujets d’actualité.

Émission Le grand Oral