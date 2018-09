Le Grand Oral d'Olivier Maingain - 08/09/2018

Le grand Oral La Première - Le Soir, un entretien grand format. Une personnalité sur le grill face à trois journalistes. Quarante minutes pour aller au fond des choses au départ d'une actualité de la semaine, avec les acteurs majeurs de la vie politique mais aussi économique, sociale ou encore culturelle.

Rediffusion le samedi à 23 h.



Président de Défi, député fédéral, bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert, Olivier MAINGAIN est l'invité du Grand Oral RTBF/Le Soir. A l’approche des élections communales et provinciales du 14 octobre, le Grand Oral reçoit successivement six présidents de parti. Au menu de l’émission : trois raisons pour lesquelles Olivier Maingain est notre invité, une séquence intitulée « A la place de… » dans laquelle il enfile le costume d’une autre personnalité et propose ses solutions, notre dossier consacré au programme de Défi pour des villes et communes, et les commentaires de notre invité sur quelques-uns des rendez-vous de la rentrée. L’interview est menée par Béatrice Delvaux, Jean-Pierre Jacqmin et Jacques Crémers.

