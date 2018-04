Le Grand Oral d'Olivier de Wasseige - 14/04/2018

Selon l’UWE, l’économie wallonne performe mieux que l’économie belge dans son ensemble : « En 2016, date des comptes régionaux les plus récents, le PIB wallon a crû de 1,9%, contre 1,5% pour le PIB belge. Les enquêtes conjoncturelles de l’UWE semblent suggérer que cela a été aussi le cas en 2017, mais dans une moindre mesure ». Où en est l’économie wallonne ? Approche-t-on du pic conjoncturel ? Que pense le patron de l’UWE de la réforme des aides à la promotion de l’emploi et plus généralement de la politique menée par le gouvernement wallon MR-CDH ? Les options prises dans le pacte d’excellence vont-elles dans la bonne direction, selon les patrons wallons ? Peut-on parler d’une nouvelle crise alimentaire dans le secteur de la viande ? Quelques-uns des thèmes que nous aborderons avec notre invité…

Émission Le grand Oral