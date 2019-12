Le Mug : Le Mug sur Auvio

Le Grand Mug : Christophe Blain pour l'album « Une aventure du Lieutenant Blueberry : Amertume Apache » (Ed. Dargaud), un nouveau projet, en collaboration avec Joann Sfarr, hommage à cette série culte créée en 1963 par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud : alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, le lieutenant Blueberry assiste au meurtre de deux femmes de la tribu apache tuées par trois jeunes blancs. Les deux victimes sont la femme et la fille d'un guerrier, Amertume : un double meurtre qui risque d'embraser la région en déclenchant une nouvelle guerre... Un récit à la fois fascinant et crépusculaire, une forme d' hommage à ce western culte.