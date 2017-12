Le grand Jazz - Jazz is fun! - 25/12/2017

Musique à la fois profonde et divertissante, le jazz enregistré aura bientôt 100 ans. Dans cet univers en expansion, enrichi par de nouvelles générations, Philippe Baron propose chaque jour un calendrier du jazz pour redécouvrir les classiques et ceux qui le deviendront. Les grands improvisateurs, les voix qui donnent le frisson. Ils swinguent, ils groovent... et sur la planète jazz, les Belges sont parmi les plus braves.

Casting et équipe Animateur Philippe BARON