Le Grain Des Choses, une revue à feuilleter avec les oreilles - Les Décodeurs - 03/03/2019

Le Grain Des Choses, c’est une nouvelle revue sonore dont le premier épisode, intitulé « On n’est pas seuls ! », vient d'apparaître sur internet. Leur philosophie se définit comme ceci : « Le grain des choses, par les chemins de la création radiophonique et du journalisme au long cours, souhaite faire entendre d'autres manières de raconter ce monde qui est le nôtre. Il amènera jusqu'à vos oreilles une géographie composée de vies, de voix, de récits ; un paysage sonore touffu, inventif et stimulant… » A l’heure où les podcasts nouvelle génération se répandent à une vitesse folle, le Grain des Choses propose une approche différente, pas à contre-courant, mais peut-être dans un courant qui prend le temps de s’écouler, presque sur la pointe des pieds, et s’en avoir peur d’explorer. On en discute avec Claire Gatineau et Yves Robic, cofondatrice et cofondateur.