Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le film culte de science-fiction « Total Recall » (1990) de Paul Verhoeven fête ses 30 ans et ressort en version 4K restaurée numériquement à partir du 18 novembre. Ce succès au box-office américain, avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone, était l'un des films les plus chers jamais réalisés au moment de sa sortie.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.