Le mug - Invité 1 : Avec Thomas Ancora, co-réalisateur du film et les acteurs Clément Manuel et Tania Garbarski sur Auvio

Le Grand Mug : Sortie ce mercredi 11 mars du film Losers Revolution. On en parle avec Thomas Ancora, co-réalisateur du film et les acteurs Clément Manuel et Tania Garbarski. Simon, Mehdi et Fred, 3 amis d'enfance, sont conviés à l`enterrement de Juan, un ancien camarade de classe qui a une dernière volonté : que les garçons prennent leur revanche à la réunion des anciens en balançant sur ceux qui les martyrisaient ses cendres et créer un mouvement de « révolution des losers » sur les réseaux sociaux. Avec 12 followers, compliqué de créer un buzz. Mais qui de mieux qu'Henry, petit frère de Si