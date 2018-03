Le Film "Bitter Flowers" - Entrez sans frapper - 27/03/2018

Le réalisateur belge Olivier Meys pour son film "Bitter Flowers", qui sort ce mercredi.



Lina, mère d'un petit garçon de dix ans appelé BoYi, sent le monde autour d'elle s'écrouler. En cette fin de 20e siècle, le Dong Bei, région industrielle originellement prospère, paye un lourd tribut au passage de la Chine à l'économie de marché. Lina ne veut pas laisser tomber. Lina veut réussir. Elle veut une place dans cette nouvelle société qui se dessine, elle veut être patronne et surtout, plus que tout, elle veut un avenir brillant pour son fils. Pour cela, Lina est prête à se sacrifier. Confiante, comme beaucoup d'autres, elle part tenter l'aventure de l'exil en France, dans l'espoir de revenir rapidement avec des fonds. Jamais Lina n'aurait pu imaginer ce qu'elle trouverait là-bas ; jamais elle n'aurait imaginé la hauteur du sacrifice consenti pour atteindre son but. Elle apprendra aussi que certaines choses n'ont pas de prix.

