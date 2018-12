Le réalisateur Mikhaël Hers et l'actrice Marianne Basler sont venus nous présenter le film « Amanda » : « David, 23 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l'heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de sept ans, Amanda. »

Émission Entrez sans frapper