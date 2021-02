Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton "Selectorama" de Jean-Marc Panis. Dans la luxuriante forêt de la création, la vue est souvent bouchée par des arbres têtes de gondole, ces végétaux évidents, qui profitent de l'exposition et croissent dans des proportions insensées. Puis, plus loin derrière cette vitrine voyante, se trouvent des essences plus rares. Et parfois plus excitantes aussi. Jeunes pousses, bois mûr ou vieilles branches, quel que soit leur âge, c'est leur rareté et leur originalité qui font leur valeur. C'est la curiosoité qui a guidé Jean-Marc Panis dans le choix de son herbier vivant. Complilé en cinq chapitres, bienvenue dans son « selectorama » ! Ce mercredi : Esther Lybeert du groupe The Antler King.