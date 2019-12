Le feuilleton "Les 9" de Jean-Marc Panis. 9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art. Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge. Ce mardi : Simon Spruyt ("Bouvaert. Élégie pour un âne" chez Casterman).