Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation. Episode 9 : Olivier Masset Depasse. Le réalisateur de Duelles est en pleine préparation de son remake américain par lui-même. Produit par Jessica Chastain, avec Anne Hathaway, "Mother’s intinct" (c’est son titre) risque bien de faire parler de lui.

Mais comment fait-on avec les studios hollywoodiens en cette période confinée. Et puis comment fait-on avec ces Américains tout court ?

Olivier Masset Depasse nous éclaire.