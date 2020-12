Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation. Episode 8 : Fanny Bériaux. Il y a sept ans, la jeune chanteuse de jazz (mais pas que…) avait osé un truc de fou. Attaquer la grosse pomme sans crier gare. En effet, elle était partie à New York et avait proposé à de (très) grandes pointures de faire des morceaux avec elle. Et ça a payé ! New York session voit (et écoute !) le gratin jamer avec la chanteuse. De Kenny Baron à Ben Perowsky, en passant par Elysan Field, le résultat est vibrant d’énergie. Sept ans plus tard, le disque sort enfin, et nous, on est allé voir ce que Fanny avait à nous dire.