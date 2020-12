Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation. Episode 7 : Boris Gronenberger. Multi instrumentiste de haut vol, il dédie sa vie à la musique. Pour les autres, il fait des étincelles (il a dernièrement réarrangé les chansons d’Alain Chamfort, après avoir intégré un temps la formation Girls in Hawaii…). Pour lui, il fait des miracles. Avec son groupe V.O., puis maintenant avec River Into Lake, il continue de creuser le sillon d’une musique maligne et séduisante.