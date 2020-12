Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation. Episode 6 : Iliona. A vingt ans à peine, cet autrice/ compositrice/ interprète et productrice sait ce qu’elle veut. Elle a bluffé son monde avec un titre piano voix, Moins Joli, qui a séduit critiques et fans. Son piano/ voix évoque une certaine Angèle, et son parcours risque bien de ressembler à celui de sa compatriote. Son univers, quant à lui, est personnel, et n’a rien demandé à personne.