Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation.

Episode 5 : Kris Dane. L’ex batteur de dEus, homme de (bonne) main de Ghinzu et auteur de six albums aussi personnel que parfaits, vit dans le calme et la sérénité d’un petit village wallon où il s’occupe de chevaux. Avec une très belle brochettes d’ami, il fait partie d’un collectif très excitant, dont un album est annoncé pour 2021. Individual Friends, c’est son nom. L’occasion d’aller poser quelques questions sur la vie à un homme qui sait où il vit, à savoir en pleine cambrousse wallonne.