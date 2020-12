Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation. Episode 4 : Dominique Dépret alias Mocke. Avec son groupe Holden, il a fait le bonheur d’une pop made in France dans les années 90. Aujourd’hui, ce Français vit à Bruxelles, et mitonne, avec sa compagne Claire, des disques d’orfèvre sous le nom de Midget. Mais quand ça lui prend, il verse dans la musique instrumentale. Alors, ça s’appelle Mocke et c’est un délice.