Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation. Episode 3 : Pauline Beugnies. La jeune carolorégienne a parcouru, boîtier en bandoulière, une bonne partie de la planète. Shootant les soubresauts du monde à hauteur d’œil humain, elle travaille pour les grands journaux de la planète. Partie vivre cinq ans au Caire, elle y a filmé un documentaire bouleversant sur la désillusion post printemps arabe. Un film de fiction a suivi. A la veille de repartir en Egypte, elle nous donne sa version de l’essentiel. Une leçon.