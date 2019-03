Le Festival Offscreen 2019 - Entrez sans frapper - 19/03/2019

Le 12e Festival Offscreen a lieu jusqu'au 31 mars au Nova, à Cinematek, au cinéma RITCS, et partout en Belgique.



On en parle avec l'un des programmateurs et organisateurs Nicolas Bras et l'universitaire français Alexis Blanchet, maître de conférences au département Cinéma et Audiovisuel de la Sorbonne nouvelle, auteur des livres "Des pixels à Hollywood" (2010, Pix'n Love) et "Les jeux vidéo au cinéma" (2012, Armand Colin) pour parler de l'adaptation du jeu vidéo au cinéma.

Émission Entrez sans frapper