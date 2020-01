Le Mug - Invité 2 : Le Congo en Belgique sur Auvio

Pleins feux sur Pitcho, artiste multidisciplinaire, directeur et instigateur du festival et NIX, un rappeur sénégalais pour le festival CONGOLISATION aka le Festival Afro-Diaspo-Arts Made in Belgium. Festival pluridisciplinaire composé d’expositions, de danse, de théâtre, de musique, de films et de conférences. Le festival s’inscrit dans un contexte e belge et a pour vocation de mettre en relief la diversité artistique de la diaspora congolaise, en particulier, et africaine, en général.