Le Mug - Invité 2 : A voir au cinéma Nova jusqu’au 23 février sur Auvio

Pleins feux sur le festival Carnaval Totaal !, à voir au cinéma Nova jusqu’au 23 février. L'équipe du Nova s'est associée à la Société de Carnaval Sauvage de Bruxelles pour composer Carnaval Totaal !, une programmation événementielle autour des pratiques carnavalesques d'aujourd'hui et d'hier, en Europe où elles sont nées et dans les mondes colonisés qui se les sont réappropriées. Du 9 janvier au 23 février, le Nova projettera sur grand écran plus d'une trentaine de films et accueillera de nombreux invités pour nous parler de carnaval, se préparer à carnaval, et fêter carnaval ! Avec Julie