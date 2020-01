Diane Marois vous a concocté une playlist idéale pour votre Réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle accompagne votre soirée jusqu'au-delà des 12 coups de minuit et à la fête ! Avec une programmation musicale en crescendo : mélodies douces et positives dès 22h, le rythme s'emballe vers 23h et à minuit, feu d'artifices sonores et rythmes électro-disco.

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS