Diane Marois vous propose un voyage musical à la découverte des dernières tendances funk, neo soul, nu jazz, nu disco, psyche rock, electro pop et house de Belgique et du monde entier. Un voyage ponctué par son récit et des classiques de toutes les époques, à l'origine de ces genres. Un vent de fraîcheur, de poésie et d'ailleurs... avec un nouveau générique et un nouvel habillage signé par l'artiste Dabeull.