Le Feel de Diane : Invités: The Gallands sur Auvio

Diane Marois nous concocte chaque après-midi, au départ d'un thème, d'une couleur ou d'une époque, un voyage mixant les styles musicaux, les perles fraîchement sorties et les classiques d'un autre temps. Quels messages véhicule la musique? Que nous racontent les artistes et leurs chansons de notre époque? Stéphane et Elvin Galland, père et fils, étaient en studio pour nous présenter leur nouveau projet intitulé "The Gallands". Initié durant les périodes de confinement que nous venons de connaître, ce projet mêle, entre autres, hip-hop, jazz et électro.